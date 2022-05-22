بالصور.. كيف تضمن إضافة رقم الهاتف لبطاقتك التموينية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– محمد سامي:

استثنى قرار وزير التموين رقم 9 لسنة 2022، عددًا من الفئات من تسجيل رقم هاتف مسجل باسم صاحب بطاقة التموين ممن وصلت إليهم رسالة عبر بون صرف الخبز بداية من 12 مايو الماضي.

وبحسب وزارة التموين، فأن هناك 3 صور للتأكد من ضمان إضافة رقم الهاتف على البطاقة التموينية، أولها: تم قبول رقم المحمول، ثانيًا: رقم المحمول تحت المراجعة، ثالثًا: تم قبول رقم المحمول.

وقال توجيه وزير التموين، إن أسر السجناء وكبار السن غير القادرين على الحركة وليس لديهم خط محمول، على أن يتقدم لمكتب التموين ما يثبت ذلك، ويتم تجميع هذه المستندات بواسطة مديريات التموين وإرسال أصول المستندات إلى ديوان عام الوزارة في الإدارة العامة للبطاقات لاتخاذ اللازم.

وشمل نفس التوجيه النص علي مد فترة تسجيل رقم المحمول حتى 2022/6/30 وفتح موقعي (دعم مصر - مصر الرقمية) لتسجيل رقم المحمول نظرًا للزحام الشديد أمام مكاتب التموين، حتى 2022/6/30.

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