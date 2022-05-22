الأرصاد: ارتفاع الحرارة 4 درجات في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد 22 مايو 2022 إلى الجمعة 27 مايو 2022، حيث يسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأحد 22 مايو 2022

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه اعتبارًا من الاثنين 23 مايو، يسود ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (4:2) درجة مئوية، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

الاثنين 23 مايو 2022:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الثلاثاء 24 مايو 2022:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

من الأربعاء 25 مايو إلى الجمعة 27 مايو 2022

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.