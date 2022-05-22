​اليوم.. طلاب 2 ثانوي يؤدون امتحان اللغة الاجنبية الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الأحد، الامتحان في مادة اللغة الاجنبية الثانية.

وتعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي، على فترتين صباحية ومسائية، حيث تبدأ الفترة الأولى في الثامنة صباحًا بالجزء الورقي المقالي ثم يحصل الطلاب على فترة راحة تمثل 15 دقيقة ثم يبدأون الامتحان الإلكتروني، ثم تبدأ امتحانات الفترة المسائية.

وتكون الامتحانات بنظام 30% من الأسئلة موضوعية ومقالية، وتكون ورقية، يتم وضعها من معلمي المواد بإشراف من الإدارة، والـ70% بنظام الاسئلة الإلكترونية، على التابلت وتكون الأسئلة اختيار من متعدد.

وتقعد امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من يوم 12 مايو الجاري وحتى 26 مايو، في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

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