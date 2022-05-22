شكرا لقرائتكم خبر عن تداول أسئلة امتحان اللغة الثانية للصف الثانى الثانوى على جروبات الغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت جروبات الغش أجزاء من امتحان اللغة الأجنبية الثانية الورقى لطلاب الصف الثاني الثانوي العام بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق، حيث نشرت صفحات الغش امتحان اللغة الفرنسية لإحدى مدارس محافظة الإسكندرية التابعة لإدارة شرق التعليمية.

وبدأ طلاب الصف الثانى الثانوى العام، قبل قليل أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ورقيا بأسئلة مقالية تمثل 30%من درجة المادة، على أن يبدأ الاختبار الإلكترونى فى نفس المادة التاسعة صباحا ويستمر لمدة ساعة و15 دقيقة حيث يمثل الامتحان الإلكترونى 70% من الأسئلة ودرجة المادة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمكافحة الغش والتصدى لأى محاولات من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات، موضحة أن أى طالب يقوم بتصوير الأسئلة يتم رصد بياناته وسيتم تطبيق الإجراءات اللازمة حياله.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجداول المعلنة،ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان.

وتعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة سواء الرسمية أو الخاصة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.