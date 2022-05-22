شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض بالحرارة اليوم وطقس معتدل بالقاهرة الكبرى والعظمى بالعاصمة 27 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، انخفاضا فى درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد بقيم تتراوح بين 4 : 5 درجات، ليسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء ومعتدلا على جنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء الأنحاء وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.