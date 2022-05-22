شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المحور البديل لطريق خزان أسوان ومعدلات تنفيذه × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم "الخليج 365 فى 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن المحور الجديد الجارى إنشاؤه ليكون بديلا لطريق خزان أسوان ومعدلات تنفيذه حتى الآن وموعد إنهاء المشروع، وذلك خلال التقرير التالى:-

1ـ المحور الجديد سيكون بديلا لطريق خزان أسوان الناقل الرئيسى لحركة المرور بين مدينة أسوان ومطار أسوان.

2ـ المحور الجديد تم البدء فى أعمال تنفيذه منذ حوالى عامين.

3ـ يبلغ طوله 4.5 كم وعرضه 30 مترا والجزء الممتد أعلى النيل يصل طوله لـ 320 مترا.

4ـ يتكون من 3 حارات فى كل اتجاه.

5ـ يبلغ تكلفته حوالى 2 مليار جنيه.

5- المحور الجديد سيربط مع طريق أسوان ـ القاهرة الصحراوى الغربى الجارى تطويره.

6- المحور الجديد سيكون جزءا من محور القاهرة /كيب تاون المخطط تنفيذه مستقبلا.

7- معدلات تنفيذ المشروع وصلت إلى حوالى 70%.

8- مخطط إنهاء تنفيذ المشروع وافتتاحه أمام حركة المرور نهاية العام الجارى.