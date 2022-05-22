شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أهم المشروعات التى تنفذها هيئة المساحة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ الهيئة المصرية العامة للمساحة بوزارة الرى، الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي للمشروعات القومية الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة العديد من المشروعات بمختلف المحافظات.

وفى التقرير التالى نرصد أهم الأعمال التي تنفذها الهيئة.

1- انتهت الهيئة حتى الآن من تنفيذ ما يقرب من 3224 موقعا بمختلف محافظات الجمهورية.

2- تساهم هيئة المساحة في العديد من المشروعات القومية الأخرى .

3- يتم تنفيذ أعمال الرفع المساحى لمنطقة مشروع تنمية جنوب الوادي ، وذلك بغرض إنشاء خرائط كنتورية وتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمسار مشروع مستقبل مصر “الدلتا الجديدة” بطول 40 كيلو مترا وأعمال الرفع المساحي لمشروع قناة السويس الجديدة، والمدن الجديدة، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.

4- تساهم هيئة المساحة في تنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل، مثل شبكة الطرق الجديدة ومشروع القطار الكهربائيالسريع بين العاصمة الإدارية ومدينتي السلام والعاشر، وقطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتى زايد و6 أكتوبر.

5- تقوم الهيئة بتنفيذ أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية على 4 مراحل تنفيذية، حيث تم الانتهاء من الثلاث مراحل الأولى وجاري الإعداد للبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة.

6- تشارك الهيئة في أعمال لجنة استرداد وتقنين أراضي الدولة، حيث قامت بالمعاينات المطلوبة لـ 60 ألف طلب وتدقيق إحداثيات 53 ألف طلب بقيمة إجمالية 337 مليون جنيه تقريباً.

7- يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لإعداد خريطة موحدة لمصر، خرائط الوطن العربي ودول حوض النيل وأفريقيا والدول المطلة على البحر الأحمر، لنشرها قريباً على الموقع الرسمي لهيئة المساحة ووزارة الخارجية مع إمكانية التحميل مجاناً من الموقع ، بالإضافة لتوزيعهاعلى السفارات.

8- تم حصر أملاك بعض الجهات بالدولة مثل مصلحة الري وهيئة الصرف بوزارة الرى وهيئة السكة الحديد ، هذا بالإضافة إلى أملاك عددمن محافظات الجمهورية .

9- تم إنشاء قاعدة بيانات مكانية لأملاك الأوقاف على مستوى الجمهورية ، بالإضافة لإعداد 94 أطلس تؤرخ لتاريخ الأوقاف منذ عام 1942، مع تدريب العاملين بهيئة الأوقاف على استخدام الأعمال المنفذة فنياً .

10- تنفيذ أعمال الرفع المساحي وعمل كروت الوصف والإحداثيات لمساجد وزارة الأوقاف ليتسنى حصر أصول الأوقاف والمساجد والملحقات بها والزوايا والأضرحة ، وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة نحو حوكمة أصول الدولة باستخدام خرائط رقمية تتوافق مع نظم المعلومات الجغرافية.

11- إنشاء شبكة من المحطات الثابتة للرصد بالأقمار الصناعية تغطى الدلتا ووادى النيل وزيادة عددها لتصل إلى 42 محطة ثابتة موزعة بالجمهورية تتيح الإحداثيات الأفقيةX,Y بدقة عالية تصل إلى أقل من 3 سم وجاري تفعيلها لخدمة القطاعين الحكومي والخاص.

12- التنسيق مع إحدى الشركات الصينية الكبرى التي تعمل في مجال صور الأقمار الصناعية والتطبيقات المتعلقة بها لبحث سبل التعاون المشترك.