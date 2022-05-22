شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانى الثانوى يؤدون اليوم امتحانات اللغة الثانية والفيزياء والتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى اليوم الأحد 22 مايو الجارى، طلاب الصف الثانى الثانوى العام، امتحانات مواد التاريخ والفيزياء واللغة الأجنبية الثانية، ورقيا وإلكترونيا في المدارس بواقع 30 % من درجة المادة امتحان مقالى ورقى و70% إلكترونى أسئلة اختيار من متعدد، حيث يختبر جميع الطلاب في اللغة الثانية والشعبة العلمية في مادة الفيزياء والأدبية في التاريخ.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجداول المعلنة،ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان.

وتعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة سواء الرسمية أو الخاصة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.