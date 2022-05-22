شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: جميع المصريين يحق لهم الاستفادة من خدمات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن جميع المواطنين المصريين سواء كان لديهم تأمين صحي أو لا، يمكنهم الاستفادة من الخدمات المقدمة بمبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن المبادرة تستهدف تقديم خدمات طبية مجانية للمواطنين الذين يحتاجون لتدخل جراحي عاجل.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت الانتهاء من إجراء مليون و183 ألفا و501 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تشمل جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة)، لافتا إلى توزيع المرضى مركزياً على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة.

وأضاف "عبدالغفار" أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أي أعباء مادية، حيث أن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.