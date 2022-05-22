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وزير التعليم: إتاحة 3 مجلدات مفاهيم رقميا لطلاب الثالث الثانوى.. الخميس

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة 3 مجلدات مفاهيم رقميا الخميس المقبل، وذلك فى بوست عبر صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وكان نص التغريدة كالتالي:

إتاحة 3 "مجلدات مفاهيم" رقميا يوم الخميس 26 مايو بإذن الله لطلاب الثالث الثانوي. الأول لطلبة [علمى علوم] والثانى لطلبة [علمى ] والثالث لطلبة [أدبى]. تتاح المجلدات بصورتين: PDF + Ebook  كى يتعرف الطلاب عليها قبل الامتحان بشهر كامل وسوف تطبعها وتوزعها الوزارة أثناء الامتحانات.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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