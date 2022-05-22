هل يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

كشفت البوابة المصرية الموحدة للحج، صحة التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير، بالتزامن مع قرب سفر الحجاج إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج هذا العام.

وقالت بوابة الحج الموحدة: "لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته".

وتابعت: "يجوز تنازل الأبناء فقط لأحد الوالدين أقل من 65 عاماً وليس العكس، شريطة تمتع المتنازل إليه (أحد الوالدين) بحالة صحية جيدة وخلوه من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته وممن تنطبق عليهم التعليمات والقواعد المنظمة لحج القرعة، على أن ترسل المستندات المطلوبة (شهادة الميلاد – طلب التنازل – إيصال السداد – صورة بطاقة الرقم القومي) للإدارة العامة للشئون الإدارية لفحصها واتخاذ اللازم نحو إدراج الطلب على البوابة المصرية الموحدة للحج".

كما لا تقبل طلبات التنازل لأحد الوالدين عقب انتهاء الفترة الزمنية المحددة لسداد التكاليف، ولا يجوز العدول عن التنازل لتلك الحالات وإلا تلغى فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

وأوضحت البوابة، أنه يجوز للفائز بفرصة الحج التنازل النهائي عن تلك الفرصة ولا يحق له العدول عن التنازل ولا يحق للفائزين بفرصة الحج مهما كانت درجة القرابة طلب تفويجهم أو تسكينهم معاً طالما تقدم كل منهم بطلب حج منفرداً دون أدنى مسئولية على الجهة المسؤولة بتنظيم الحج.

وانتهت وزارتا الداخلية والتضامن الاجتماعي، من تلقي طلبات الراغبين في التقديم على الحج لموسم 1443هـ -2022م، اعتبارًا من الأحد 24 أبريل الماضي.

كما انتهت وزارة الداخلية، يوم 14 مايو الجاري، من إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، ومن المقرر، وفقاً لوزارة التضامن، إجراء القرعة، الأحد 22 مايو الجاري في ظل ضيق الوقت المتبقي على موسم الحج.

وتختتم وزارة السياحة والآثار، من تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم لأداء فريضة الحج السياحي من خلال الشركات السياحية، يوم الاثنين المقبل 23 مايو الجاري، على أن يتم إجراء القرعة لاحقًا لاختيار الفائزين بالجد هذا العام.