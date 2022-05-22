لمشجعي الأهلي.. 6 خطوات للسفر إلى المغرب لحضور لقاء الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

يتساءل عدد من جماهير القلعة الحمراء عن كيفية السفر لحضور نهائي دوري الأبطال، وكيفية السفر إلى المغرب والانتقال من المطار إلى ستاد المباراة والمقرر لها يوم 30 مايو الجاري بين النادي الأهلي ونظيره الوداد المغربي.. في التقرير التالي يوضح "الخليج 365" خلال الخطوات المقبلة مراحل السفر وحتى حضور اللقاء والعودة.

1- تبدأ أول خطوة بحجر تذكرة حضور اللقاء من النادي الأهلي في القاهرة.

2- حجز تذكرة سفر إلى المغرب على مصر للطيران أو الخطوط المغربية، وتكلفة التذكرة حوالي 9500 جنيه تصل إلى 11 ألف جنيه حسب أولوية الحجز.

3- التوجه إلى السفارة المغربية في القاهرة لحجز تأشيرة السفر إلى المغرب وتتكلف ألف جنيه، ويمكن السؤال تليفونيًا مع السفارة إذا كانت التأشيرة متاحة إلكترونيًا.

4- التوجه إلى مطار القاهرة للسفر على الرحلة المحددة، ويكون التواجد قبل السفر بحوالي ساعتين ونصف لإنهاء الإجراءات.

5- فور الوصول إلى المغرب والخروج من المطار عليك التوجه إلى ستاد المباراة بسيارة أجرة أو من خلال القطار.

6- حضور اللقاء وتشجيع النادي الأهلي وفور الانتهاء عليك العودة للقاهرة أو الاستمرار في المغرب بأحد الفنادق وتتراوح قيمة الليلة ما بين 600 جنيه إلى 3 آلاف جنيه وفقًا للفندق الذي يتم اختياره.

ولمن يرغب في السفر ضمن مجموعات مشجعين، عليه شراء أحد العروض من قطاع "الكرنك" في مصر للطيران، والذي يوفر كل الخطوات السابقة في العرضين الاثنين:

1- حددت الشركة أسعار برامج السفر، حيث وصلت سعر برنامج يوم واحد 14950 جنيهًا، ويشمل تذاكر الطيران للذهاب والعودة، وتذاكر دخول المباراة، والتأشيرة والانتقالات الداخلية.

2- العرض الثاني بسعر 18 ألف جنيه لمدة 4 أيام، ويشمل تذاكر الطيران على خطوط مصر للطيران المنتظمة وتذكرة المباراة، والتأشيرة والانتقالات الداخلية، وإقامة بفندق 4 نجوم بالإصابة إلى رحلة سياحية.