"طرق وكباري وقمامة" عدد قياسي من طلبات الإحاطة.. ووزير التنمية المحلية في مرمى النواب الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة الثلاثاء عددا من طلبات الإحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي.

وتضمنت طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من عدد من النوتب عن عدم رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية بالمحافظات وشملت 47 طلبا ومنها ما قدمه النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، والنائب محمد بدراوي والنائب عبد النعيم حامد والنائب نافع عبد الهادي وغيرهم.

وتضمنت الأسئلة مقدمة من النواب عبد الباقي تركيا وعمرو درويش وسحر بشير.

كما شملت طلبات إحاطة وسؤال وطلبا مناقشة عامة عن انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وهى 16 طلبا مقدمة من النواب شادية خضير ومحمود البرعي وعمرو رشدي ومحمد الكومي وايلاريا سمير حارص وغيرهم.

وكذلك سؤال مقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، و2 طلب مناقشة عامة مقدمان من النائب أحمد حمدي خطاب وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة النظافة وإعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئة من التلوث، والنائبة ميرفت عازر وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة.

وطلبات إحاطة وسؤال عن قرارت تخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية وعددها 18 طلب إحاطة مقدمة من النواب عبد الله علي مبروك وعبد الحميد دمرداش وعادل عامر وأبراهيم نظير والسيد رحمو وغيرهم.، فيما قدم النائب محمد راضي سؤالا.

كما تضمنت طلبات إحاطة وسؤال وطلبا مناقشة عامة عن تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء بينهم 7 طلبات إحاطة مقدمة من النواب يونس عبد الرازق وطه الناظر وطلعت عبد القوي و سعودي عبد الرحمن ومحمد الجمال وأيمن معاذ ومحمد حمدي دسوقي، فيما قدم النائب إيهاب عبد العظيم سؤالا.

وكذلك 2 طلب مناقشة عامة مقدمان من النائب عمرو درويش وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة النظر في طلبات التصالح على مخالفات البناء والنائب مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تذليل عقبات تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء من الجهات المعنية على المواطنين.

وطلبات إحاطة وأسئلة وطلب مناقشة عامة عن توقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة اشتراطات تشغيل المنشآت المرخصة وتضمنت 13 طلب إحاطة مقدمة من النواب أبو العباس التركي وأيمن محسب وزكريا حسان و محمد الصمودي وغيرهم.

وكذلك أسئلة مقدمة من النواب أحمد الشيشيني وآمال عبد الحميد ورحاب الغول.

وطلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى مما يؤثر بالسلب على التخطيط وتهديد الرقعة الزراعية وطلبات إحاطة وسؤالان وطلب مناقشة عامة عن عدم تنظيم الأسواق ومواقف سيارات الأجرة وساحات انتظار المركبات وطلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تثبيت عمال النظافة بمجالس المدن والوحدات المحلية وطلبات إحاطة وسؤالان عن تنظيم تبعية وضم القرى والعزب.