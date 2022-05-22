وفاة سمير صبري| "مسيرة وطنية محترمة".. ماذا قال البرلمانيون عن الفنان الراحل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

عبَّر عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بكلمات مؤثرة وعبارات حزن وصورة تنطق بالحزن على فقيد مصر والعالم العربي، عن حزنهم وتعازيهم لوفاة الفنان سمير صبري.

كان الفنان سمير صبري قد توفي عن عمر يناهز الـ86 عامًا بعد صراع مع المرض، داخل أحد فنادق القاهرة بشكل مفاجئ، ظهر الجمعة.

كتب زعيم الأغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن النائب أشرف رشاد، على صفحته الشخصية "فيسبوك"، ناعيًا الفنان الراحل، قائلًا: "لقد سطر الفنان القدير رحلة فنية حافلة بالعطاء والإنسانية، امتدت عشرات السنوات، قدم خلالها موسوعة من الأعمال الجديرة باحترام وتقدير كل بيت مصري".

ونشر النائب رشاد صورة للفنان الراحل ومعها كلمة وداع مع وضع الحداد عليها.

ونعت النائبة درية شرف الدين رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، الفنان الكبير على صفحتها الشخصية، قائلةً: "وداعًا القدير والعزيز سمير صبري الموهوب إعلاميًّا وفنيًّا والثري إنسانيًّا"، واضعةً صورةً للفنان الراحل حينما كان شابًّا.

ونعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين الفنان على صفحتها الشخصية، مؤكدة أن الراحل صاحب مسيرة كبيرة لأكثر من 60 عامًا؛ طاف خلالها بأروقة الفن بداية بالعمل الإذاعي والتليفزيوني.

وكتبت التنسيقية نعيًا كبيرًا على صفحتها تضمن مسيرة عمل كبيرة للفنان الراحل.

ونعى النائب عمرو عزت وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، الفنان سمير صبري على صفحته الشخصية، داعيًا المولى عز وجل أن يرحمه ويصبر أهله.

ووضع عزت صورة للفنان الراحل خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية مؤخرًا.

ونعى النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، الفنانَ على صفحته الشخصية، قائلًا: "أنعي ببالغ الحزن والأسى الصديق العزيز الفنان سمير صبري"، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما نعى النائب أحمد إبراهيم عضو مجلس النواب، سمير صبري بكلمات قليلة، واضعًا صورة للفنان الراحل على صفحته الشخصية.

وقدَّم الفنان الراحل سمير صبري، الذي وافته المنية أمس الجمعة، باقة من أهم البرامج التليفزيونية والإذاعية، بالإضافة إلى تاريخ حافل من الأفلام السينمائية المتميزة.

وكان آخر حوار إذاعي لسمير صبري مع الإعلامي شريف الليثي، ببرنامجه الإذاعي "ع اللوكيشن" على راديو هيتس، قال حينها: "لكي تنجح يجب أن تكون متجددًا دائمًا ومطلعًا دائمًا وتقرأ كثيرًا وتعرف الجديد في الإذاعة والتليفزيون والسينما.. دخولي الفن كان قدراً عجيباً جدًّا؛ لأنني جار عبد الحليم حافظ، ووقفته عند الأسانسير، وقُلت له أنت بتصور فيلم حكاية حب وعاوز أحضر التصوير..".

وأضاف صبري: "وبالفعل ذهبت مع عبد الحليم، وفي مشهد أغنية (بحلم بيك أنا بحلم بيك) دخلت في مشهد كوبليه -قد ما عمري يطول- لنص دقيقة، ودي أول مرة أظهر على الشاشة في شارع الفن وبدايتي الحقيقية في الإذاعة.. ولم أكن أعلم هل سأنجح أم لا ومدى نجاحي، إلا أنني كنت غاوي الفن؛ تمثيل وإذاعة وغناء، وتم اختياري بطلاً في مسلسل (عسل المر) مع شمس البارودي من الإذاعة".

وتابع الفنان: "وقعت في مطبات وتحديات ونجحت وفشلت؛ لكن الفشل علمني النجاح، وكل ما أقع باطلع منه بإرادة قوية وإيمانية.. النقلة في حياتي عندما أبلغني عمار الشريعي أننا سنقوم بإنشاء فرقة غنائية، وتحولت إلى فرقة استعراضية، وسافرنا جميع أنحاء العالم، وأشكر الله أنني عشت الزمن الجميل وربنا حقق لي كل أمنياتي، وعشت عشان أشوف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي بينقذنا ورجعنا إلى إفريقيا مرة ثانية".

واستطرد صبري: "لم أكن أتخيَّل كل هذا الحب والدعم في أزمتي الصحية، وأن الخير موجود.. دور عليه هتلاقيه".