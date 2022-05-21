شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: جدري القرود ينتقل من إنسان إلى إنسان وليس مرضا مميتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، أن مرض جدري القرود ينتقل من حيوان إلى انسان وأيضا من إنسان إلى إنسان، من خلال الاختلاط المباشر أو غير المباشر، لافتا إلى أن أعراض المرض سخونية، ثم طفح يبدأ في الوجه وينتشر في أجزاء من الجسم.

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، إلى أن هناك 12 دولة سجلت إصابات و82 حالة إصابة حتى الآن بجدري القرود، مضيفا: "جدري القرود ليس مرضا مميتا، والمرض فيروسي أيضا وليس وباء عالمي حتى هذه اللحظة".

واستكمل: "منقدرش نقول أن جدري القرود وباء عالمي والمرض فيروسي وهو مرض فيروسي وليس وباء عالمي حتى هذه اللحظة، وفي تشديد يحدث في المطارات والموانئ لمنع نقل المرض لمنع تسرب جدري القرود، ونحتاج لمراقبة شديدة لأي حيوانات قادمة من الخارج".