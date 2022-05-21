شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يحصد 14 مركزًا ذهبيًّا فى الأسبوع العربى للبرمجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الأزهر الشريف على (14) مركزًا فى مسابقة الأسبوع العربى للبرمجة؛ حيث شهد الأسبوع العربى للبرمجة فى جمهورية مصر العربية إقبالًا منقطع النظير، ومشاركة متميزة من الطلاب، ومجهودًا جبارًا من المدرسين والمديرين وأولياء الأمور؛ إذ بلغ عدد المشاركين 617100 طالب وطالبة.

وأفاد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الدكتور سلامم جمعة، بأن الأسبوع العربى للبرمجة يمثل أهمية كبيرة للأزهر الشريف؛ حيث إنها الدورة الأولى للمسابقة التى يشارك فيها الأزهر الشريف ممثلًا فى المعاهد الأزهرية مع مدارس التربية والتعليم التى كانت تشارك منفردة فى الدورات السابقة ممثلة لطلاب ومعلمى جمهورية مصر العربية، وتأتى مشاركة الأزهر الشريف هذا العام تمشيًا مع تفاعل الأزهر الشريف مع رؤية الدولة المصرية 2030م؛ حيث تبين فعاليات هذا العام أهمية البرمجة فى الحفاظ على البيئة؛ لما للبيئة من أهمية قصوى فى حياتنا.

ومن ناحيته، أكد الشيخ أيمن عبد الغنى رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، وعضو اللجنة العليا لإدارة الأسبوع العربى للبرمجة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن وكيل الأزهر قد أولى أهمية كبيرة لهذا المشروع بتشكيل لجنة عليا بقطاع المعاهد الأزهرية، ومن ثم تم تشكيل لجان تنسيق لكل محافظة، وكل إدارة وكل معهد على مستوى المناطق الأزهرية، موضحًا أن قطاع المعاهد الأزهرية قد شارك فى جميع الفعاليات الأصلية والموازية لمسابقة الأسبوع العربى للبرمجة.

وأوضح الدكتور إسماعيل الشربينى مستشار اللغة الإنجليزية برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية ومدير مشروع الأسبوع العربى للبرمجة بالأزهر الشريف، أن المسابقة تنظمها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، والجمعية التونسية للمبادرات التربوية، تحت عنوان (الذكاء الاصطناعى وحماية البيئة)، مشيرًا إلى أن قطاع المعاهد قد حصد عددًا من المراكز المتقدمة من خلال مشاركته الأولى فى المسابقة هذا العام، وذلك على النحو الآتي:

أولًا: فيما يخص مسابقة المدرسة الذهبية (خاص بالمدرسة الأكثر أنشطة)، حصل قطاع المعاهد على مركز واحد؛ حيث فاز بالمركز الثالث معهد بلقاس النموذجى الأزهرى بمحافظة الدقهلية.

ثانيًا: فيما يخص مسابقة النشاط الذهبى (خاص بأفضل نشاط معلم)، حصد قطاع المعاهد ستة مراكز:

المركز الثاني: سعاد رمضان محمد أحمد، معهد فتيات الجزيرة الأزهرى بأسوان.

المركز الرابع: أحمد عبد السلام سليمان عيسى، معهد مطروح النموذجى الابتدائى، عن مشروعه (نقطة مياه تساوى حياة).

المركز السادس: محمد شعبان أبو الخير خير الله، معهد فتيات الشهيد أمين حمدى شلش ببريم بالبحيرة، عن مشروعه (البيئة وكيفية الحفاظ عليها من التلوث الضار بها).

المركز السابع: رشا عبد الحليم، معهد فتيات الحسين.

بالعلو بالغربية، عن مشروعها (نحو عالم أخضر).

المركز الثامن: فاطمة أحمد إبراهيم عطا الله، معهد فتيات الدلنجات الأزهرى بالبحيرة، عن مشروعها (برمجية لا للتصحر ونعم لإعادة التدوير).

المركز التاسع: هالة خضر مصطفى، معهد فتيات بورسعيد الثانوى، عن مشرعها (إعادة تدوير إطارات السيارات).

ثالثًا: مسابقة الفريق الذهبى (خاص بأفضل مشروع طلابي)، فاز قطاع المعاهد الأزهرية بسبعة مراكز موزعة على النحو الآتي:

فاز بمركزين عن فئة (غير موصول) للطلاب أقل من 12 سنة، وهما:

المركز الثاني: أحمد عبد السلام سليمان عيسى، معهد مطروح النموذجى الابتدائى، عن فريق (نقطة مياه تساوى حياة).

المركز الثالث: سحر عبده السيد، معهد الجولف الابتدائى بالزهور بالعريش، عن فريق (الزهور).

وفاز بمركزين أيضًا عن فئة (موصول) للطلاب أقل من 12 سنة، وهما:

المركز الأول: رشا عبد الجليل عثمان العدوى، معهد العاشر النموذجى بنين بالشرقية، عن فريق (الأبطال).

المركز الثالث: رباب سمير أحمد عبد اللطيف زيدان، معهد غيط العنب الابتدائى بالإسكندرية، عن فريق (المبرمجين).

وفاز بمركز واحد، وهو المركز الأول، عن فئة (غير موصول) للطلاب من 12 إلى 15 سنة؛ حيث حصل على المركز الأول: سناء محمد مصطفى يس، معهد دراو بنين الإعدادى بأسوان، عن فريق (الأبطال).

وفاز بمركز واحد أيضًا عن فئة (موصول) للطلاب من 12 إلى 15 سنة؛ حيث حصل على المركز الثاني: مروة محمود أحمد أمين، معهد فتيات الكويت الإعدادى الثانوى النموذجى بالقاهرة، عن فريق (المبرمج الأزهري).

وفاز قطاع المعاهد الأزهرية بمركز واحد عن فئة (غير موصول) للطلاب من 15 إلى 18 سنة؛ حيث حصل على المركز الثاني: فاطمة أحمد إبراهيم عطا الله، معهد فتيات الدلنجات الأزهرى الإعدادى الثانوى بالبحيرة، عن فريق (مبرمج لأحافظ على نهر النيل).