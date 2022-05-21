شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على مجالس إفتاء واعظات الأوقاف بالمساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مساء اليوم السبت، أول أربعة مجالس للإفتاء فى قضايا المرأة وشئونها على يد أربع من واعظات الأوقاف المؤهلات لذلك من خلال العديد من الدورات المتخصصة فى هذا الشأن، حيث أقيمت مجالس الإفتاء بين المغرب والعشاء للواعظة نيفين مختار بمسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها)، وللواعظة يمنى أبو النصر بمسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، والواعظى وفاء عبد السلام بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، والواعظة جيهان ياسين بمسجد الاستقامة بميدان الجيزة.

وأشادت السيدات اللائى حضرن إلى هذه المجالس الإفتائية بالتجربة التى يسرت عليهن الكثير، ووجدن فيها ما كن يبحثن عنه من التواصل المباشر مع سيدة مثلهن، يعرضن عليها أسئلتهن الخاصة وهن مطمئنات إلى مكان آمن ورأى وسطى سديد من واعظة معتمدة، ولها من الخبرة والتجربة ما تطمئن إليه نفس السائلة والمستفتية، مع حرص الواعظات على تقديم النصح السديد لهن وسعة الصدر فى الاستماع إليهن، فدورهن لا يقتصر على مجرد الفتوى بل يشمل الفتوى والدعوة معًا.

وفى سباق متصل أكدت وزارة الأوقاف أنه فى إطار استعادة المسجد لدوره فى بناء الوعى تعمل وزارة الأوقاف على تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمسجد من خلال الدروس والندوات والمحاضرات، واستحداث بعض الأنشطة التفاعلية، ومن أهمها:

1.التوسع فى مقارئ القرآن الكريم لجمهور المصلين.

2.عقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف الواعظات المحفظات المعتمدات من الأوقاف.

3.تفعيل مبادرة "حق الطفل" ومبادرة "سكن ومودة".

4.انطلاق البرنامج الصيفى للأطفال.

5.فتح جميع المكتبات بالمساجد الكبرى أمام الجمهور بدءًا من الثلاثاء القادم.

6.عقد مجالس الإفتاء على أيدى العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى بالتعاون مع كل من دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية.

7.التوسع فى لجان المصالحة الأسرية بالتعاون مع دار الإفتاء ووزارة العدل.

8.التوسع فى القوافل الدعوية وبخاصة للمناطق الحدودية بالتعاون مع الأزهر الشريف.

9.إقامة الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى.

وسنعلن تفصيلا وتباعًا عن أماكن وأوقات عقد كل نشاط من هذه الأنشطة التفاعلية، فى سبيل استعادة المسجد لدوره فى بناء الوعى الوسطى الرشيد المستنير.