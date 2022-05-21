جمع 44 مليون جنيه من ضحاياه.. الداخلية تضبط "زعامة" مستريح أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على زعامة إدفو صاحب النشاط الرئيسي لـ "مستريحين أسوان".

وردت معلومات للأجهزة الأمنية باشتراك أحد الأشخاص وشهرته زعامة، مقيم بقرية كلح الكرنك بدائرة مركز شرطة ادفو بأسوان، وهو متهم ثانوي، بالاشتراك مع والده مقيم بذات الناحية، صاحب النشاط الرئيسي وسبق ضبطه، في تسلم رؤوس الماشية من المواطنين بأسلوب الوعدة، بقيمة مالية تجاوزت 44 مليون جنيه، وعدم التزامه بالسداد للمواطنين في المواعيد المحددة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع والده على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.