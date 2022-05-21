محاولة نصب لم تكتمل.. كواليس مقتل "بائع هواتف" في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

هاود "محمود" أحد زبائنه في محل لبيع الهواتف بعين شمس بعد أن اكتشف حمله لـ"فيزا" مزورة لن تسدد قيمة الهاتف الذي اشتراه وطالبه بالرحيل حتى لا يبلغ عنه الشرطة، لكن الأخير دخل مع المجني عليه في شجار وأرده قتيلًا بطعنة "سلاح أبيض".

كان "محمود" منهمكًا في عمله كعادة كل مساء، يُلبي طلبات من يقصده بالمحل في شارع العشرين، وظهر المتهم بين المشترين وطلب الحصول على هاتف واستمر لنحو 30 دقيقة يبحث عن نوع بعينه وحينما استقر على رغبته أعطى للمجني عليه بطاقة بنكية لدفع قيمة الهاتف - وفق رواية جيران المجني عليه لـ"الخليج 365-.

تسلم صاحب الـ15 عامًا "الفيزا" من المتهم ووضعها في جهاز الصراف الآلي وحاول مرات عدة سحب المبلغ منها لكنها لم تقبل وتبين أنها "مزورة" وصلاحيتها منتهية.. من هنا طلب المجني عليه من الجاني الانصراف من داخل المحل وإلا سيبلغ عنه الشرطة.

صمم المتهم على أن بطاقته غير مزوره ونشبت مشاداة كلامية تطورت بالأيدي بين الطرفين، لذلك تدخل العاملون وأخرجوه من المحل.

هدأت الأمور قليلًا ولم يمر سوى دقائق قليلة وتهجم المتهم على "محمود" وسدد له طعنة بـ"سلاح أبيض" وفر هاربًا، انسكبت الدماء في أرجاء المحل وصرخ المجني عليه دون هوادة وسقط على الأرض مغشيًا عليه.

حاول رفاق المجني عليه نقله إلى أقرب مستشفى بواسطة "توكتوك" لكن أنفاسه الأخيرة خرجت قبل وصولهم، وتبلغت الشرطة بما جرى بإخطار من المسشتفى.

خلال نحو 24 ساعة ألقى رجال الأمن القبض على الجاني وأحالوه للنيابة المختصة للتحقيق معه.