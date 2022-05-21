حجز الفنان مصطفى هريدي لحين ورود تحليل المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحجز الفنان مصطفى هريدي، لحين ورود التقرير الطبي الخاص بتحليل تعاطي المواد المخدرة، فضلًا عن تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ لكشف ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

كان الفنان مصطفى هريدي أصاب 4 أشخاص في حادث تصادم بـ"الشيخ زايد".

وكشف التقرير الطبي عن إصابة عبدالله محمد أصيب بكسر في الجمجمة، وعبد الله سيد بكسر في الفقرة الثالثة والرابعة (القطانية)، وبلال ماهر كسر في الحوض، وباسم أحمد بكسر في الذراع وخدوش، فيما أصيب الفنان مصطفى هريدي بعدة إصابات متفرقة في الوجه، وتم إجراء جراحة عاجلة له، وحالته مستقرة.

وقال الفنان مصطفى هريدي في تحقيقات النيابة العامة، إنه كان في منطقة زايد 2000، وأثناء سيرة بسيارته فوجىء بسيارة فاصطدم بها من الخلف ما أسفر عن إصابة مستقليها 4 أشخاص، "مكنش قصدي أخبطهم".

وأمرت النيابة التحفظ على السيارات المتسببة فى الحادث، لعرضها على مهندس فنى لفحصها

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، والاستماع لأقوال الفنان، والاستعلام عن حالة المصابين تمهيدا للاستماع لأقوالهم ومعرفة سبب الحادث.

كشفت التحقيقات أنه المصابين فى الحادث كانوا يستقلون سيارة ملاكى ماركة "كيا سيراتو"، وأثناء عبورهم مطب صناعى فوجئوا بسيارة الفنان تسير بسرعة عالية وتصطدم بهم، مما أسفر عن تهشيم سيارتهم وإصابتهم بإصابات متنوعة.

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بإصابة شاب في حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة المتسببة فى الحادث الفنان وتم ضبطه والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.