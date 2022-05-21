الطقس غدًا الأحد: نشاط للرياح وسقوط أمطار بنسبة 30% على هذه المناطق (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، غدًا الأحد ودرجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان: "يسود طقس معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد".

وأضافت الهيئة، أن الطقس يكون مائلًا للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وفي حالة معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها عبارة عن نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، مع وجود فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية بنسبة 30%.

​