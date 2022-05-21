الارشيف / أخبار مصر

رئيس النواب: الانتهاكات الإسرائيلية مساس غير مقبول بقواعد القانون الدولي الإنساني

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة حول موضوع المؤتمر تحت عنوان "المسجد الأقصى وجميع المُقدسات الإسلامية والمسيحية أولويتنا الأولى".

جاء ذلك مشاركته في أعمال المؤتمر الـ33 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، والمُنعقد اليوم السبت القاهرة.

في مستهل كلمته، أكد جبالي أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية الأولى، مُشيرًا إلى أن القدس الشريف ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية هما مركز القضية الفلسطينية وقلب تطوراتها، ومؤكدًا أن هناك مُخططات خبيثة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي للنيل من الهُوية العربية للقدس والعبث بمقدساتها.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا