رئيس النواب: الانتهاكات الإسرائيلية مساس غير مقبول بقواعد القانون الدولي الإنساني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة حول موضوع المؤتمر تحت عنوان "المسجد الأقصى وجميع المُقدسات الإسلامية والمسيحية أولويتنا الأولى".

جاء ذلك مشاركته في أعمال المؤتمر الـ33 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، والمُنعقد اليوم السبت القاهرة.

في مستهل كلمته، أكد جبالي أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية الأولى، مُشيرًا إلى أن القدس الشريف ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية هما مركز القضية الفلسطينية وقلب تطوراتها، ومؤكدًا أن هناك مُخططات خبيثة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي للنيل من الهُوية العربية للقدس والعبث بمقدساتها.