​سفير البهجة والحب.. ماذا قال زاهي حواس ومفيد فوزي وأنيس منصور عن سمير صبري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

ارتبط اسم الفنان الراحل سمير صبري الذي وافته المنية عن عمر يناهز 86 عامًا، بعلاقات واسعة مع عدد كبير من الفنانين والمثقفين المصريين والعرب.

وخلال رحلته الطويلة التي تنقل فيها ما بين الفن والإعلام وغيرها من حقول الإبداع المختلفة، أثنى عليه الكثير من الكتاب والمثقفين وأسبغوا عليه الكثير من الألقاب والأوصاف، نستعرض خلال السطور التالية أبرزها، وفق ما صرح به صبري في عدد من البرامج واللقاءات التي أجراها مؤخرًا..

كان أبرز الذين تحدثوا عن صبري، هو الدكتور زاهي حواس، أحد أقرب أصدقائه وأول من قدمه للكاميرا في لقاء أكد حواس أنه كان بيترعش أمام صبري.

وعن الراحل، قال حواس: "أروع ما فى سمير صبرى رعايته لقدامى الفنانين وعشقه لفنه واحترامه لجمهوره. إنه فارس نادر من فرسان الزمن الجميل"،

ومن ناحيته لقّبه الإعلامي مفيد فوزي بـ"سفير الإسكندرية المتعدد المواهب"، أما الأديب الراحل أنيس منصور بلقب سمير صبري بـ"سفير الحب".

بينما وصفه الكاتب والروائي الراحل يوسف إدريس بـ"صديق الكاميرا" و"ملك الأفراح... برنس الشاشة الصغيرة... سفير البهجة والسرور والإيجابية في الحياة".

من ناحيته اعتبر الروائي الكبير الراحل خيري شلبي أن صبري هو "عاشق الفن الذي لا يهدأ".

وُلد صبري في الإسكندرية فى 27 ديسمبر 1936، وتخرج في مدسة كلية فيكتوريا التي درس فيها عمالقة الفن والسياسة، من بينهم عاهل الأردن الراحل الملك حسين، وقضى الـ50 عاماً الأخيرة من عمره في العمل الفني والإعلامي، وانفصل والد ووالدة صبري وهو صغير، واصطحبه والده ليعيش معه فى القاهرة وبقى شقيقه الوحيد مع والدته في الإسكندرية حيث غدا طيّاراً حربياً واستشهد في حرب أكتوبر 1973.

تزوج صبرى مواطنة إنجليزية قبل أن يكمل عامه العشرين وأنجب منها ابنه الوحيد جلال، وأبقى خبر زواجه سراً ولم يكشف عنه إلا قبل سنوات، معترفا بندمه على أنه فضل الفن على حياته الشخصية وتخلى عن زوجته ونجله الذى ترعرع مع والدته وعاش كل حياته فى لندن.

ويمكن أن نطلق على صبرى لقب "الفنان الشامل"، أو الفنان "الفلتة"، أى الذى لا يتكرر، إذ أجاد الاستعراض، والغناء، والعزف على عدة آلات موسيقية، والتمثيل الكوميدي والدرامي والأكشن، وقدم أدواراً فارقة فى السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة، وتولى تقديم برامج فى التلفزيون والإذاعة، وأنتج 20 فيلمًا سينمائيًا.

وقف صبري أمام الكاميرا للمرة الأولى ضمن المجاميع خلال تصوير أغنية «بحلم بيك» لعبد الحليم حافظ فى فيلم «حكاية حب»، وهى صوُرت خلال مشهد مع الإذاعية الراحلة آمال فهميي.