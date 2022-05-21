الجيزة: إعدام 100 كيلو لانشون ومصنعات لحوم فاسدة في حدائق الأهرام (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

شنت محافظة الجيزة، من خلال حي الهرم، وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والتغذية بالإدارة الصحية، حملات مكبرة على المطاعم والمحلات والأسواق لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وضبط المخالفات.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك انطلاقًا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشن حملات على المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملة، عن تمشيط كل المخالفات بالمحال بقطاع هضبة الأهرام، والتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية، وتم ضبط حوالي 100كجم لانشون ومصنعات لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي داخل ثلاجة أحد المحلات سوبر ماركت، وتم التحفظ على المضبوطات وإعدامها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وذلك بمتابعة من المهندس حسن موافي رئيس حي الهرم.

تأتي الحملات انطلاقًا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامة المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس.