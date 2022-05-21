الزراعة: مشروع مستقبل مصر فرصة لتعزيز القدرات التسويقية للمحاصيل المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزارعة، إن مشروع مستقبل مصر، أحد أهم محاور التنمية الزراعية التي تبنتها الدولة المصرية لزيادة الإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع قائم على محورين أساسيين، الأول زيادة المساحة المنزرعة، وبالنسبة للمحور الثاني زيادة إنتاجية المساحة المنزرعة.

وأضاف القرش، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هذا المشروع لم يتم بين ليلة وضحاها ولكن الدولة تبنت فيه منهج تنمية متكاملة بداية من إنشاء شبكة الطرق ومن هذه الطرق محور الضبعة القريب من الأسواق الرئيسة بمحافظات القاهرة والإسكندرية ومحافظات الوجه البحري ومطار سفنكس، والتي تعتبر فرصة لتحسين القدرات التسويقية.

ولفت المتحدث الرسمي، إلى أنه تم استصلاح 2.2 مليون فدان في المنطقة التي توجد على جانبي محور الضبعة، مؤكدًا أنه تم زراعة 550 ألف فدان من المحاصيل المتنوعة في هذه المنطقة.

وأشار القرش، إلى زراعة أكثر من 3.6 مليون فدان من القمح، مضيفًا: "الوزارة نجحت في توفير جميع أنواع تقاوي القمح والمحاصيل الاستراتيجية وهي منتجة محليًا 100%، بالإضافة إلى استنباط أنواع مختلفة من الأقماح التي يتم زراعتها في الأراضي الجديدة".