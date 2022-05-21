ننشر أسماء أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالأزهر بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بالأزهر الشريف بالغربية برئاسة السعيد سليم، الأعضاء الجدد الفائزين بالعضوية في الانتخابات التي عقدت مؤخرا.

وفاز في انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بالأزهر بالغربية كلا من:

- السعيد سليم رئيسا لفرع اللجنة النقابية.

- السيد حليمة نائب رئيس اللجنة.

- علاء الدين الشحات نائب.

- طارق كامل الأمين العام.

- جمال منتصر الأمين العام المساعد.

- ياسر غنيم الأمين العام المساعد.

- أحمد الدليل امين الصندوق.

- محمد الزيات أمين الصندوق المساعد.

- عبدالباقي سرور أمين الصندوق المساعد

- طاهر الشيخ أميناً لصندوق الزمالة.

- إيهاب عامر الأمين المساعد لصندوق الزمالة.

- محمد يوسف أمام أمين مساعد.

- هانم خطاب أمين المرأة.

- أحمد المحلاوي عضو.

- محمد شومان عضو.

- محمد الشيخ على عضو.

- عمرو العماوي عضو.

- سهام القصاص عضو.

- أحمد راشد عضو.

- محمد شوقي بلال عضو.

وقدمت اللجنة النقابية التهنئة للفائزين في انتخابات التجديد، متمنية لهم التوفيق في مهام عملهم الجديد،.

ومن المقرر أن يمارس مجلس الإدارة الجديد مهام عمله خلال الفترة المقبلة، وفق أجندة عمل جديدة بهدف تنفيذها على أرض الواقع بحسب تصريحات الأعضاء الجدد.

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