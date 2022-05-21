جدري القرود.. هل ينتقل الوباء عبر الهواء؟ الصحة تُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن فيروس جدري القرود قريب جدًا من الفيروس المسبب للجدري الذي يُصيب الإنسان ولكنه أقل فتكًا وأقل قابلية للانتقال.

وقالت الوزارة - في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك" اليوم: "تم اكتشاف مرض جدري القرود لأول مرة في قرود المختبرات عام 1958 ومن هنا جاءت تسمية المرض بجدري القرد"، موضحة أن الفيروس مستوطن في غرب ووسط أفريقيا ونادرًا ما يصل إلى قارات أخرى وعندما يحدث ذلك فإن حالات تفشي المرض تكون قليلة للغاية ويتم قياسها بأرقام فردية.

وأشارت إلى أن فيروس جدري القرود مشابه لطبيعة فيروس كورونا والأخير كان غير معروف تماما عند ظهوره لأول مرة ولا ينتقل عبر الهواء لمسافات طويلة ولكن عن طريق مخالطة المصابين، موضحة أن جدري القرود معروف ويوجد خبراء فى التعامل معه.

ولفتت الصحة، إلى أن جدري القرود لا ينتشر بسهولة ولا ينتقل عبر الهواء لمسافات طويلة ولكن عن طريق مخالطة المصابين بالفيروسات لفترات طويلة وهو ما يرجح عدم تحوله لجائحة، موضحة أن المرض يسبب أعراضًا تشمل ارتفاع درجة الحرارة والطفح الجلدي.

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