شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 أشخاص جراء تحطم طائرة سياحية جنوب شرقى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 5 أشخاص مصرعهم جراء تحطم طائرة سياحية جنوب شرقى فرنسا، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة النقل الكاميرونية أن طائرة كانت تقل 11 شخصا تحطمت في غابة بوسط البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن المراقبين الجويين "فقدوا الاتصال بالطائرة" التي تم تحديد موقعها لاحقا في غابة بالقرب من منطقة نانجا إيبوكو، على بعد نحو 150 كيلومترا شمال شرق العاصمة ياوندى.

وأكد مسؤول في الوزارة طلب عدم كشف هويته "تحطم" الطائرة، مشيرا إلى أن رجال الإنقاذ "يحاولون معرفة إن كان بالإمكان إنقاذ أحد من ركابها".

وأفادت مصادر رسمية لوكالة "فرانس برس" بأن الطائرة مستأجرة من قبل شركة الكاميرون لنقل النفط "كوتكو"، التي تعمل على صيانة خط أنابيب للموارد الهيدروكربونية يمتد بين الكاميرون وتشاد المجاورة.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الطائرة أقلعت من مطار ياوندى - نسيمالين باتجاه بيلابو في شرق البلاد.