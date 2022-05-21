شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار 3 آلاف حاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، وإعلان وزارة التضامن إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية غدا الأحد الموافق 22 مايو.
الرئيس السيسي: مشروع مستقبل مصر قريب من أسواق القاهرة والجيزة والإسكندرية
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مشروعات الزراعة التي تنفذها الدولة المصرية مثل مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى، قائلا: "الكلام اللى بقوله.. لما بتكلم عن 150 -200 ألف فدان.. ليه كلهم مش يتزرعوا قمح.. وده سؤال مهم.. على سبيل المثال.. بالتنسيق مع وزارة الزراعة.. فيه زراعة إنتاج التقاوي.. دي أرض جديدة وبيئة صالحة.. وأرض على بعضها.. يعنى حد يزرع 10 آلاف فدان وفق البرنامج اللى عاوزه.. وكل مساحة حتى وصولا إلى 60 ألف فدان.
وزيرة التضامن: غدا إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار 3 آلاف حاج
أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية غدا الأحد الموافق 22 مايو، بهدف اختيار 3 آلاف حاج من بين المتقدمين وفقا لحصة الجمعيات الأهلية المقررة هذا العام من الحصة الكلية المخصصة للدولة والتي تبلغ 25% من الأعداد التي كانت تحصل عليها الوزارة قبل انتشار جائحة كورونا
في مطلع عام 2020.
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الرئيس السيسي: الدولة تحرص على حصة مصر من المياه رغم النمو السكانى
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تسعى للحفاظ على حصة مصر من المياه رغم النمو السكانى، قائلا: "محافظين علي حصة مصر من المياه.. رغم النمو السكاني من 100 سنة.. الحصة واحدة من 100 سنة.. أيام محمد على كان 4 ملايين مواطن والحصة نفس الحصة حتى الآن".
العربية للتصنيع تؤكد أهمية تعزيز التعاون المشترك وفتح أسواق جديدة بالمنطقة الأفريقية والعربية
استقبل الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وفد برازيلي رفيع المستوي، برئاسة الفريق أول "فلافيو روشا" وزير الشئون الإستراتيجية بجمهورية البرازيل، والسيد "ماركوس ديجوت" الأمين الوطني للإنتاج الحربي بوزارة الدفاع البرازيلية، والوفد المرافق من مسئولين حكوميين وعدد من كبري المؤسسات والشركات الصناعية بالبرازيل، وبحضور السفير "أنطونيو باتريوتا" سفير دولة البرازيل بمصر.
غدا.. انخفاض بدرجات الحرارة وطقس معتدل بالقاهرة والعظمى بالعاصمة 27 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، انخفاض فى درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد بقيم تتراوح بين 4 : 5 درجات، ليسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء معتدل على جنوب البلاد
وزير التموين: نسعى إلى تحقيق 65 % من الاكتفاء الذاتى للقمح قريبا
تحدث الدكتور على المصيلحي وزير التموي، عن المشروع القومي لصوامع القمح، قائلا: "المساحة الإجمالية 5.2 مليون طن قمح.. وتم الاتفاق على تمويل هذه المشروعات.. وهذا المشروع القومي للصوامع، لدينا حتى 4 شهور مخزون استراتيجي.. أقصي حاجة في السابق كان 3 شهور أو أقل.. لكن مع هذا المشروع وصلنا إلى 6 شهور.. وبحسبة بسيطة نحن نستهلك 800 ألف طن فى الشهر.. يعنى الاستهلاك 4.8 مليون طن في 6 شهور.. يجب الإشارة هنا إلى أنه يوجد صوامع في المطاحن.. وعندى جزء من القمح في الموانئ.. وبالتالي 3.4 مليون طن الموجودة وفى ظل ديناميكية العمل يكون لدينا 6 شهور، وبالتالي نسعى إلى أن يكون لدينا 65 % اكتفاء ذاتي قريبا".
مدير "مستقبل مصر": المشروع يوفر 550 مليون دولار واردات بزراعة 288 ألف فدان
قال المقدم بهاء الغنام، مدير مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى، إن مصر تستورد 2.5 مليار دولار سنويا بإجمالى 4 ملايين طن، مضيفا: مصر تستهلك 3 ملايين طن سكر، حيث كنا نستورد أكثر من مليون طن.
أسعار الذهب اليوم ترتفع 20 جنيها وعيار 21 بـ1020 جنيها للجرام
بعد تراجع أسعار الذهب قرابة 250 جنيها للجرام خلال الأسبوعين الماضيين، عاودت أسعار الذهب اليوم إلى الارتفاع بحوالي 20 جنيها في تداولات السبت، وسجل الذهب عيار 21 من 1000 إلى 1020 جنيها للجرام.
وزير الزراعة: الدلتا الجديدة قفزة عملاقة لتنفيذ استراتيجية الزراعة 2030
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مشروع الدلتا الجديدة يعتبر قفزة عملاقة نحو تنفيذ استراتيجية الزراعة 2030، وذلك بسبب كونه مشروعا تنمويا متكاملا، تصل مساحة لـ 2.2 مليون فدان.
الصحة: متوسط الإصابات اليومى بكورونا خمس حالات و2 وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، أن متوسط عدد الاصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 5 إصابات، وذلك خلال الأسبوع الماضي ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن متوسط الوفيات اليومي بلغ حالتين جديدتين.
الرئيس السيسي: تكلفة مشروعات "حياة كريمة" قد تصل إلى تريليون جنيه
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مبادرة "حياة كريمة"، قائلآ: "هو أنا النهارده فى الريف.. مش بظبط الكهرباء والمياه والطرق وعناصر أخري في حياة كريمة.. التكلفة داخله فى 800 – 900 مليار جنيه.. وقد تصل إلى تريليون جنيه ولا حاجة".
الإسكان: تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز فى شمال الواحة بأكتوبر الجديدة 1 يونيو
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، سيبدأ يوم الأربعاء الموافق 1/6/2022، وحتى الخميس 4/8/2022، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي الثاني بمنطقة شمال الواحة، والتي تم حجزها بالقرعة العلنية، وذلك طبقاً للمواعيد المقررة من الجهاز.
99.85 % من طلاب أولى ثانوى أدوا امتحانى الفيزياء والفلسفة والمنطق إلكترونيًا
أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، الامتحان في مادتي "الفيزياء" و"الفلسفة والمنطق"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، في خامس أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022 والتي تستمر حتي يوم الأربعاء 25 مايو 2022.
المالية: حزمة تحفيزية لتعافي الاقتصاد من الأزمة العالمية الراهنة تنفيذا لتوجيهات رئاسية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تعمل من خلال حزمة تحفيزية متنوعة، تُلبى متطلبات التعامل المرن والإيجابي السريع، والتعافي الاقتصادي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة واحتواء آثارها السلبية بمختلف روافدها سواءً الموجة التضخمية غير المسبوقة أو ما تشهده سلاسل الإمداد والتوريد من اضطراب حاد، وزيادة تكاليف الشحن، أو ارتفاع أسعار السلع والخدمات، موضحًا أن هناك جهودًا كبيرة لتشجيع الاستثمار، وتعظيم الإنتاج المحلي انعكست فى حزمة من الحوافز الضريبية والجمركية والحوافز الداعمة للصناعة الوطنية، فعلى سبيل المثال نعمل حاليًا على جذب المزيد من المستثمرين المهتمين بتصنيع السيارات الكهربائية، بحزم تحفيزية، وتشجيع القطاعات الحيوية الأخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والرقمنة وصناعة النسيج.
تشييع جثمان الفنان الراحل سمير صبرى من مسجد الشرطة بالشيخ زايد
شيعت اليوم جنازة الفنان القدير سمير صبرى، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث رحل عن عالمنا أمس الجمعة داخل أحد فنادق القاهرة، بعد صراع مع المرض، ووصل أيضا مرافقا للجثمان الفنان أحمد السقا والفنانة لقاء سويدان، ونهال عنبروفيفي عبده.
الأهلي يطلب رسميا استقدام حكام أجانب فى مباراة القمة أمام الزمالك
أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة النادي الأحمر، أرسلت خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة طلبت فيه تعيين حكام أجانب لمباراة القمة أمام الزمالك المقرر إقامتها يوم 19 يونيو في بطولة الدوري العام.
سيدة تضع 5 توائم فى ولادة قيصرية بمستشفى المنشاوي بطنطا بصحة جيدة
وضعت سيدة 5 توائم في ولادة قيصرية بمستشفى المنشاوي العام بطنطا، اليوم السبت، مكتملي النمو وبحالة صحية جيدة، وكذلك الأم، وسط حالة من الفرحة والسعادة انتابت جميع العاملين بالمستشفى وأسرة الأطفال.
اسماعيل الماحي
كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم