أخبار مصر.. غدا إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار 3 آلاف حاج

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مشروعات الزراعة التي تنفذها الدولة المصرية مثل مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى، قائلا: "الكلام اللى بقوله.. لما بتكلم عن 150 -200 ألف فدان.. ليه كلهم مش يتزرعوا قمح.. وده سؤال مهم.. على سبيل المثال.. بالتنسيق مع وزارة الزراعة.. فيه زراعة إنتاج التقاوي.. دي أرض جديدة وبيئة صالحة.. وأرض على بعضها.. يعنى حد يزرع 10 آلاف فدان وفق البرنامج اللى عاوزه.. وكل مساحة حتى وصولا إلى 60 ألف فدان.

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية غدا الأحد الموافق 22 مايو، بهدف اختيار 3 آلاف حاج من بين المتقدمين وفقا لحصة الجمعيات الأهلية المقررة هذا العام من الحصة الكلية المخصصة للدولة والتي تبلغ 25% من الأعداد التي كانت تحصل عليها الوزارة قبل انتشار جائحة كورونا في مطلع عام 2020. .

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تسعى للحفاظ على حصة مصر من المياه رغم النمو السكانى، قائلا: "محافظين علي حصة مصر من المياه.. رغم النمو السكاني من 100 سنة.. الحصة واحدة من 100 سنة.. أيام محمد على كان 4 ملايين مواطن والحصة نفس الحصة حتى الآن". استقبل الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وفد برازيلي رفيع المستوي، برئاسة الفريق أول "فلافيو روشا" وزير الشئون الإستراتيجية بجمهورية البرازيل، والسيد "ماركوس ديجوت" الأمين الوطني للإنتاج الحربي بوزارة الدفاع البرازيلية، والوفد المرافق من مسئولين حكوميين وعدد من كبري المؤسسات والشركات الصناعية بالبرازيل، وبحضور السفير "أنطونيو باتريوتا" سفير دولة البرازيل بمصر. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، انخفاض فى درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد بقيم تتراوح بين 4 : 5 درجات، ليسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء معتدل على جنوب البلاد غدا.. انخفاض بدرجات الحرارة وطقس معتدل بالقاهرة والعظمى بالعاصمة 27 درجة تحدث الدكتور على المصيلحي وزير التموي، عن المشروع القومي لصوامع القمح، قائلا: "المساحة الإجمالية 5.2 مليون طن قمح.. وتم الاتفاق على تمويل هذه المشروعات.. وهذا المشروع القومي للصوامع، لدينا حتى 4 شهور مخزون استراتيجي.. أقصي حاجة في السابق كان 3 شهور أو أقل.. لكن مع هذا المشروع وصلنا إلى 6 شهور.. وبحسبة بسيطة نحن نستهلك 800 ألف طن فى الشهر.. يعنى الاستهلاك 4.8 مليون طن في 6 شهور.. يجب الإشارة هنا إلى أنه يوجد صوامع في المطاحن.. وعندى جزء من القمح في الموانئ.. وبالتالي 3.4 مليون طن الموجودة وفى ظل ديناميكية العمل يكون لدينا 6 شهور، وبالتالي نسعى إلى أن يكون لدينا 65 % اكتفاء ذاتي قريبا". وزير التموين: نسعى إلى تحقيق 65 % من الاكتفاء الذاتى للقمح قريبا العربية للتصنيع تؤكد أهمية تعزيز التعاون المشترك وفتح أسواق جديدة بالمنطقة الأفريقية والعربية

قال المقدم بهاء الغنام، مدير مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى، إن مصر تستورد 2.5 مليار دولار سنويا بإجمالى 4 ملايين طن، مضيفا: مصر تستهلك 3 ملايين طن سكر، حيث كنا نستورد أكثر من مليون طن. بعد تراجع أسعار الذهب قرابة 250 جنيها للجرام خلال الأسبوعين الماضيين، عاودت أسعار الذهب اليوم إلى الارتفاع بحوالي 20 جنيها في تداولات السبت، وسجل الذهب عيار 21 من 1000 إلى 1020 جنيها للجرام. أسعار الذهب اليوم ترتفع 20 جنيها وعيار 21 بـ1020 جنيها للجرام قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مشروع الدلتا الجديدة يعتبر قفزة عملاقة نحو تنفيذ استراتيجية الزراعة 2030، وذلك بسبب كونه مشروعا تنمويا متكاملا، تصل مساحة لـ 2.2 مليون فدان. وزير الزراعة: الدلتا الجديدة قفزة عملاقة لتنفيذ استراتيجية الزراعة 2030 مدير "مستقبل مصر": المشروع يوفر 550 مليون دولار واردات بزراعة 288 ألف فدان

وزيرة التضامن: غدا إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار 3 آلاف حاجالرئيس السيسي: الدولة تحرص على حصة مصر من المياه رغم النمو السكانى