شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تطلق مبادرة "لم الشمل والتوعية الأسرية والمجتمعية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن إطلاق مبادرة " لم الشمل والتوعية الأسرية والمجتمعية " بشأن تنمية المفاهيم السليمة ونشر الوعى الأسرى والمجتمعى لدى الأسرة المصرية، وسد الثغرات المجتمعية التى تؤثر سلبًا على مقدرات الأسرة والمجتمع وذلك بالتعاون مع الأزهر الشريف والمجلس القومى للمرأة.

وأشار محافظ الجيزة بان سيتم بدء إطلاق المبادرة من مركزى الصف واطفح بالتزامن مع المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وذلك فى إطار توجيهات الدولة بالنهوض بكافة جوانب حياة الأسرة المصرية.

وثمن محافظ الجيزة التعاون المثمر القائم بين الأزهر الشريف والمجلس القومى للمرأة بما يسهم فى التوعية الدينية والأخلاقية والترابط الأسرى، مشيرا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا فى تقديم الدعم والتسيرات اللازمة للعمل على إنجاح المبادرة وتحقيق الهدف المرجو منها.

وفى نفس الإطار عقدت الاستاذة هند عبد الحليم نائب المحافظ اجتماعا تنسيقيا مع مسئولى الأزهر الشريف والمجلس القومى للمرأة والأوقاف وبحضور رؤساء مركزى الصف وأطفيح والجهات الشريكة للوقوف على الاستعدادات النهائية لإطلاق المبادرة.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن المبادرة تشمل على اقامة برامج توعوية حول اسس الحياة الأسرية والتنشئة المتوازنة لنشر الوعى لدى المتزوجين من جميع الفئات العمرية، بالإضافة توعية طلاب المراحل الجامعية والمقبلين على الزواج حول الاختيار الصحيح لشريك الحياة.