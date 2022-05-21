أستاذ بكلية الزراعة: مشروع مستقبل مصر يقلل الاستيراد ويحقق الاكتفاء الذاتي

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ كلية الزارعة بجامعة عين شمس، إن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، هو ليس مشروعا زراعيا فقط ولكنه مشروع تنموي متكامل.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم استزراع 350 ألف فدان في مشروع مستقبل مصر، وتحقق ذلك في 4 سنوات في الوقت الذي كان قد يستغرق 30 عاما.

تابع أستاذ كلية الزراعة بجامعة عين شمس أنه تم إنشاء بنية تحتية عملاقة تضم شبكة طرق 200 كيلو متر ومحطة كهرباء بطاقة 350 كيلو وات ومحطة مياه كبيرة لتوفير المياه في مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.

استطرد الدكتور أحمد أبو اليزيد أنه تم زراعة نحو 350 ألف فدان بمشروع مستقبل مصر بنظام الزراعة الذاتية، موضحا أن تكلفة استصلاح الفدان نحو 300 ألف جنيه

أكد أن الدولة لأول مرة تتدخل وتنشئ أول بنية تحتية لمشروع عملاق ومتكامل يضم صوامع وتصنيع زراعي، كما أن المشروع يضم مشروع قومي لإنتاج التقاوي، كما أنه ينتج تقاوى تكفى لنحو مليون فدان قمح ويوفر أيضا يوفر نحو 1.8 مليون طن سكر كما أن الدولة حققت اكتفاء ذاتي من السكر يصل لنحو 90% حتى الآن.

وذكر الدكتور أحمد أبو اليزيد أن مصر كانت تستورد نحو 1.8 مليون طن زيت سنويا، كما أن مشروع مستقبل مصر يضع بذرة أساسية لتوفير الزيت وتحقيق الاكتفاء الذاتي لتقليل الاستيراد، كما يضم مشروع لزراعة 40 ألف فدان ذرة في الوقت الذي تستورد فيه مصر سنويا نحو 10 مليون طن ذرة.

وكشف أن مصر تستورد سنويا من القمح وفول الصويا ما يوازي 8 مليارات دولار موضحا أن مشروع مستقبل مصر يقلل فاتورة الاستيراد، كما أنه تم إنشاء نحو 1400 «بيفوت» لري المشروع بالنظم الحديثة.