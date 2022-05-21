شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: اهتمام غير مسبوق من الدولة بالتنمية المستدامة للثروة الحيوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن هناك اهتماماً غير مسبوق من القيادة السياسية بالتنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة، مؤكدا أن ذلك يظهر في تحدي الاقتصاد الزراعي والحيواني لكافة الظروف منها في ظل أزمة كورونا وكذلك الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "دي إم سي"، مع الإعلامية سارة حازم، أنه عندما كان العالم يعاني نقصا في الثروة الحيوانية والبروتين الغذائي كان مصر لديها استقرار في توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، مشيرا إلى أن هناك عدة مشروعات اتخذتها وزارة الزراعة والدولة بالتوازي لتحقيق الهدف الأساسي في التنمية المستدامة وليس التنمية اللحظية للثروة الحيوانية وتتمثل في المشروع القومي للبتلو والمشروع القومي لتطوير مراكز تجميع الألبان ورفع كفاءة مزارع الدواجن.

وشدد رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، على أن جملة ما بين 60 إلى 70% من الثروة الحيوانية مع صغار المربيين، فيجب العمل على تنمية الثروة الحيوانية من خلال الاهتمام بهم.