شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير الزراعة: الدولة ركزت على التوسع الأفقي كمحور مهم لتحقيق الأمن الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، إن مشروع مستقبل مصر نواة مشروع توشكى الجديد العملاق في قلب الصحراء المصرية، كان على مدار آلاف السنين صحراء، لافتا إلى أننا الآن نرى كيف تحولت الأراضي الصحراوية إلى بيئة خضراء مثمرة تنتج الخير لكل المصريين.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامية سارة حازم، أن الأرض كانت صحراء وفي أقل من 4 سنوات أصبحت خضراء، لافتا إلى أن الدولة ركزت على التوسع الأفقي كأحد المحاور المهمة لتحقيق الأمن الغذائي.

وذكر أن الرئيس السيسي في أقل من أسبوعين كان في أقصى جنوب مصر يشهد موسم حصاد القمح، ثم انتقل لأقصى شمال مصر، لافتتاح موسم الخير لمصر في استصلاح أراضي الصحراء وزراعة كم كبير من المحاصيل الزراعية.

وأوضح أنه من المعروف أن زراعة الصحراء مكلفة سواء البنية التحتية أو الإنشائية، ولكن أن يتم زراعة محاصيل استراتيجية من القمح والذرة والفول الصويا وعباد الشمس، معروفة أنها ذات عائد متوسط، وأن تتحمل الدولة فرق التكلفة في زراعة المحاصيل في البداية هو جزء كبير من مجهود الدولة.