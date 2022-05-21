7 أيام على البدء.. تفاصيل التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعلنت النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2021.

وعلى المتقدم أن يدخل على موقع النيابة الإدارية (www.ap.gov.eg) وتسجيل البيانات الشخصية خلال الفترة من 28 مايو الجاري حتى 6 يونيو المقبل.

بعد التسجيل على الموقع يتوجه المتقدم لسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة، اعتبارا من 12 يونيو وحتى 4 يوليو، بمقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر ميدان النجدة، اعتبارا من التاسعة صباحا حتى الثانية والنصف عصرا.

ويشترط على المتقدم ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد، وتتوافر فيه الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة، واجتياز الاختبارات وإثبات لياقته الصحية بالفحوصات الطبية.