الجيزة تُطلق مبادرة "لم الشمل والتوعية الأسرية والمجتمعية" بالتعاون مع الأزهر والقومي للمرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إطلاق مبادرة "لم الشمل والتوعية الأسرية والمجتمعية" بشأن تنمية المفاهيم السليمة ونشر الوعي الأسري والمجتمعي لدى الأسرة المصرية، وسد الثغرات المجتمعية التي تؤثر سلبًا علي مقدرات الأسرة والمجتمع وذلك بالتعاون مع الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة.

وقال المحافظ، إنه سيتم بدء إطلاق المبادرة من مركزي الصف وأطفيح بالتزامن مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وذلك في إطار توجيهات الدولة بالنهوض بكل جوانب حياة الأسرة المصرية.

وثمن محافظ الجيزة، التعاون المثمر القائم بين الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة، بما يسهم في التوعية الدينية والأخلاقية والترابط الأسري ، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للعمل علي إنجاح المبادرة وتحقيق الهدف المرجو منها.

وفي نفس الإطار، عقدت هند عبد الحليم نائب المحافظ، اجتماعًا تنسيقيًا مع مسئولي الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة والأوقاف وبحضور رؤساء مركزي الصف وأطفيح والجهات الشريكة للوقوف علي الاستعدادات النهائية لإطلاق المبادرة.

وأكدت نائب المحافظ، أن المبادرة تشمل إقامة برامج توعوية حول أسس الحياة الأسرية والتنشئة المتوازنة لنشر الوعي لدى المتزوجين من جميع الفئات العمرية، مع توعية طلاب المراحل الجامعية والمقبلين علي الزواج حول الاختيار الصحيح لشريك الحياة.

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