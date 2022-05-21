رئيس مجلس الأمة الكويتي: مصر عاصمة العرب ودورها لدعم القضايا العربية مشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عمق ورسوخ العلاقات المصرية الكويتية على مختلف الأصعدة؛ بما خلق ترابطاً تاريخياً بين الشعبين المصري والكويتي الشقيقين.

وشدد جبالي -خلال لقائه مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم- على ضرورة تعزيز التعاون البرلماني المصري الكويتي؛ بما في ذلك تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية إزاء القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

جاء ذلك على هامش مشاركة رئيس مجلس النواب في أعمال المؤتمر الـ 33 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، والمنعقد في القاهرة اليوم السبت.

من جانبه، ثمن رئيس مجلس الأمة الكويتي، الدور المصري الداعم للقضايا العربية، واصفاً إياه "بالمشرف"، مؤكداً أن مصر هي عاصمة العرب، كما أكد ضرورة تعزيز التعاون البرلماني المصري الكويتي، خصوصًا على مستوى تبادل الخبرات التشريعية.