القوى العاملة: استمرار قبول أوراق الترشح للانتخابات العمالية للمرحلة الثانية غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، استمرار قبول أوراق الترشح حتى غد الأحد، لانتخابات المنظمات النقابية العمالية في مرحلتها الثانية للدورة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٦؛ استكمالاً المرحلة الأولى على مستوى 27 محافظة وتشمل 14 تصنيفاً نقابياً.

وقالت الوزاره في بيان اليوم، إن المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية تشمل العاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

وتابع محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية، عملية تقديم طلبات الترشح، وذلك بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، مؤكداً أنه على متلقي طلبات الترشح التحقق من قبول طلب الترشح المقدم من المرشح بشخصه أو من وكيله الخاص بموجب توكيل رسمي موجه للجنة العامة المشرفة على الإنتخابات.

ويشتمل طلب الترشح على البيانات الأساسية للمرشح المتمثلة في الاسم الرباعي واسم الشهرة إن وجد، والرقم القومي، وتاريخ ومحل الميلاد، والمهنة أو الوظيفة، ومحل الإقامة، وجهة العمل، والمؤهل الدراسي، والنقابة المهنية التي ينتمي إليها إن وجدت.

واطمأن الوزير، على سير عملية تلقي الطلبات بدون مشكلات، لافتاً إلى أنه يتم حل أي معوقات تواجه المتقدمين للترشح من خلال غرفة العمليات المشكلة لهذا الغرض علي مدار 24 ساعة، مشيرًا إلى أن هناك 48 لجنة فرعية و27 لجنة عامة لتلقى طلبات الترشح لـ 899 لجنة نقابية يمثلون مليونين و573 ألف عاملا في انتخابات المرحلة الثانية، منوهًا بأن هناك 11210 مرشحين تقدموا إلكترونيا على موقع الوزارة حتى الآن.

من جهتهم، أثنى المتقدمون للترشح على تنظيم عملية تقديم أوراقهم من حيث سعة الأماكن ووسائل الأمان والراحة لهم داخل أماكن تلقى الطلبات والمجهود المبذول من وزارة القوى العاملة في هذا الشأن، وذلك للتيسير عليهم وحماية حقوق العمال في جميع القطاعات.

ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء المرشحين يومي 23 و24 من نفس الشهر، والطعون يوم 25 مايو، والبت فيها 26 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية يومي 27 و28 مايو، على أن تجري الانتخابات يوم 29 من نفس الشهر تحت إشراف قضائي كامل، وإعلان النتيجة والتظلم منها 30 مايو، والبت في التظلم 31 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق من يومي 1 و2 يونيو المقبل.​