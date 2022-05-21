إنجازات أفزعت المتآمرين.. وكيل الشيوخ يشيد بحديث الرئيس عن مستقبل مصر الزراعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بحديث الرئيس السيسي في افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، واصفًا إياه بـ"المصارحة والمكاشفة".

وأكد أبو شقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن المشروعات الوطنية بدأت تؤتي ثمارها، من خلال التوسع في الاستصلاح الزراعي وصوامع التخزين وغيرها، ولكن هناك متآمرين يريدون تعطيل مسيرة التنمية، وعلى المواطن أن يواجه هذا الدعاوى الهدامة بكل حزم، بعدم السماح لهم بعرقلة مساعي الدولة في التنمية المستدامة.

وأضاف أن القطاع الزراعي يشهد نهضة حقيقية بفضل الخطط الاستراتيجية التي يتبناها الرئيس السيسي، وهناك أرقام وحقائق كاشفة توضح ما كنا عليه من إهمال وخراب ومعدلات متردية، كادت أن تسقط بالبلاد في الهاوية، وما نحن عليه الآن من نجاحات بأرقام كبيرة، ساهمت في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وقللت معدلات الاستيراد في كل المحاصيل الزراعية.

وأضاف أبوشقة، أن التحدي الحقيقي للدولة المصرية هو تحدي الوعي، وعلى الجميع أن يأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجه الوطن من حروب الجيل الرابع التي تستخدم الفتن والمؤامرات والشائعات المغرضة، وكذلك أن يرى ما تقوم القيادة السياسية من إجراءات ساهمت في الخروج من النفق المظلم، وهي نجاحات أفزعت المتآمرين، حتى لا نسقط في الفخ ونكون على حافة الإنزلاق، ويتحقق بنا ما قاله الرئيس في قول الله تعالى :"وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها".

وأشار إلى أن المشروعات القومية الوطنية ليست للرفاهية، ولا نمتلك رفاهية الوقت وعازمين علي المضي في دعم المشروعات الوطنية، وخلف القيادة السياسية والدولية المصرية في مساعيها في بناء دولة عصرية حديثة يسودها الاستقرار السياسي والأمني والإقتصادي.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي دشنتها الدولة.​