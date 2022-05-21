وزير الزراعة البرازيلي لمصراوي: رفع نسبة تصدير الأسمدة المصرية للبرازيل 5%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

قال ماركوس مونتيس، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والإمداد البرازيلي، أن القاهرة والبرازيل، لديهم فرص واعدة وتبادل زراعي كبير، في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على جميع الدول، موضحاً أن مصر شريك مهم من حيث تصدير المواد الحمضية والأسمدة.

وأضاف مونتيس، في تصريح خاص لمصراوي، خلال لقائه بسفارة البرازيل، أن مصر والبرازيل لديهم مشروعات مشتركة، أبرزها تصدير الحاصلات الزراعية بين البلدين والاتفاق على رفع نسبة تصدير الأسمدة المصرية للبرازيل لـ5% هذا العام، مؤكدا أن البرازيل ضخت مزيدًا من الفول الصويا والذرة للقاهرة، وضاعفت من إنتاجها للحبوب بنسبة 80% أي بزيادة قدرت 300 مليون طن.

وأكد وزير الزراعة البرازيلي، وجود تعاون كبير بين القطاع الخاص المصري والبرازيلي من خلال الغرفة التجارية المصرية البرازيلية، بالإضافة إلى التنسيق التام بين ممثلي التعاونيات البرازيلية ونظيره بالتعاونيات المصرية.

وأضاف مونتيس، أن محصول القصب واحد من أهم المحاصيل لدى دولة البرازيل، لافتاً إلى وجود اتفاق مبرم بين المؤسسة البحثية البرازيلية ومركز البحوث الزراعية في مصر من أجل التعاون في إنتاج أصناف للمحصول تتأقلم مع الأجواء المصرية.

ولفت إلى حرص البرازيل على المشاركة في قمة cop27، التي سوف تنظمها مصر بشرم الشيخ، إذ تعد البرازيل قوة عظمى في مجال البيئة ليس الزراعة فقط، قائلا: "مشاركتنا سوف تكون عبر برنامج"abc" وهو برنامج متخصص في الزراعة المنخفضة الانبعاثات الكربونية".

وأشار وزير الزراعة البرازيلي، إلى التنسيق التام بين الحكومة البرازيلية، وسفير مصر في البرازيل، مضيفاً: أن 66% من الأراضي الزراعية بدولة البرازيل محميات طبيعية.