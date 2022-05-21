غداً.. انطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا في 84 مدرسة بإدارات تعليم الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

تطلق وزارة الصحة والسكان، غدًا الأحد 22 مايو وحتى الخميس 2 يونيو المقبل، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا لمن هم أكبر من 12 عاماً بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وعناية أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وناشدت وزارة الصحة، ومحافظة الجيزة، الطلاب إحضار صورة من (شهادة ميلاد الطالب الرقم القومي) مع توقيع ولي الأمر على الاستمارة المستنيرة.

ومن خلال النقاط الثابتة بالمدارس الإعدادي والفرق المنتشرة بكل مكان وجميع القرى والتوابع من خلال فرق مدربة جيداُ .

وأكد مدير تعليم الجيزة أنه بلغ إجمالي عدد المدارس لانطلاق الحملة 84 مدرسة بإدارات تعليم الجيزة وهم كالتالي:-

- إدارة جنوب الجيزة التعليمية ومدارسها (المنيب الإعدادية بنات – المنى الابتدائية – التحرير الإبتدائية – صلاح سالم الابتدائية).

- إدارة شمال الجيزة التعليمية ومدارسها (المستقبل الاعدادية بنات – أم المؤمنين الاعدادية ب- الثورة المصرية الرسمية – عمر مكرم الابتدائية).

- إدارة الشيخ زايد التعليمية ومدارسها (الأمل – عمرو بن العاص – السيد محمد الحوفى – أبو بكر الرسمية).

- إدارة الصف التعليمية ومدارسها (الأنوار الابتدائية بالشوبك – الاخصاص الابتدائية – نجوع العرب ع ب – اسكر ب).

- إدارة أبو النمرس التعليمية ومدارسها ( شبرامنت ع ب – الشهيد عبد الرحمن محفوظ – منوات ع ب - بنك أبو ظبي).

- إدارة العمرانية التعليمية ومقراتها (الشهيد أسامة أحمد " أم الأبطال بنات سابقاُ" – هشام شتا ع ب – ديوان عام الإدارة التعليمية).

- إدارة الهرم التعليمية ومدارسها ( الفيصلية الإعدادية بنات –الفراعنة الرسمية لغات – محمود عمر الثانوية بنات – منشأة البكاري ث ب).

- إدارة الحوامدية التعليمية ومدارسها (أم خنان الإعدادية –أم خنان الثانوية – الحوامدية الثانوية بنات – الفنية الثانوية بنات).

- إدارة أوسيم التعليمية ومدارسها (أوسيم الثانوية المشتركة – برطس ع – بشتيل الثانوية – الكوم الأحمر ع ب).

- إدارة أطفيح التعليمية ومدارسها (الحرية ع بالكداية – إسماعيل الجمال ع بالقبايات – أمين كاسب ع – الاخلاص ع بصول).

- إدارة العجوزة التعليمية ومدارسها (الأورمان ع بنين – الاورمان ع ث بنات – ميت عقبة ب – القومية الخاصة).

- إدارة الواحات التعليمية ومدارسها ( الباويطى الثانوية – الباويطي الاعدادية – الشهيد سامح خضير ع – القصر ع).

- إدارة منشأة القناطر التعليمية ومدارسها ( منشأة القناطر ب – منشأة القناطر ع – سمير عقرب ب – وردان ع بنات).

- إدارة الوراق التعليمية ومقراتها (عبد الله بن رواحة ع بن – الشروق الثانوية – نور المعارف تعليم أساسي – جزية محمد ع ب – ديوان عام الإدارة التعليمية).

-إدارة بولاق الدكرور التعليمية ومدارسها ( الشيخة جواهر ث بنات – حمزة بن عبد المطلب ث بنين – الشهيد محمد فاروق وهدان ع ث – أحمد جاد الإعدادية – السلام الاعدادية – الشروق الإعدادية – ساطع النعماني الإعدادية).

-إدارة كرداسة التعليمية ومدارسها (​الوحدة خالد بن الوليد – ناهيا – أبو رواش – مجمع مدارس كرداسة ث بنين).

-إدارة 6 أكتوبر التعليمية ومدارسها (المستقبل تعليم أساسى الحى السادس – الدلتا لغات المتميزة - الجيل الجديد الحادي عشر – الشهيد محمد صلاح بحدائق أكتوبر ​).

-إدارة البدرشين التعليمية ومدارسها ( الشوبك الغربى الثانوية – أبو زيد الثانوية بنات – عاطف الإسلامبولي ع ب – صالح فخرى ع بنات).

-إدارة الدقى التعليمية ومدارسها (جمال عبد الناصر ث – الأورمان ع ث – الشهيد أحمد محمود الرسمية لغات – هدى شعراوى ع بنات – الشهيد أحمد أبو الدهب "الدقى سابقاً ").

-إدارة العياط التعليمية ومدارسها (الشهيد عبد الحليم أحمد ع – البليدة للتعليم الأساسي – العياط الابتدائية بنين – الجهاد بكفر عمار ب).

وناشدت المحافظة، الجميع بضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة للطلاب حرصاً على سلامتهم .​