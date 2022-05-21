نقلة تنموية.. برلماني يشيد بمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب (الخليج 365)

قال النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، إن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي الذي افتتحه الرئيس السيسي اليوم، من أبرز المشروعات التنموية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية.

وأكد أبو زيد، أن هذا المشروع الضخم يعد نقلة تنموية في مسيرة وطن وواحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنجزها الدولة المصرية، والتي تبلور توجهها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، مشيرًا إلى أن قطاع الزراعة من أهم وأبرز القطاعات التي يُعول عليها خلال الفترة المقبلة؛ لتحقيق طفرة كبيرة في مجال تحقيق الأمن الغذائي.

وقال النائب، إن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي يهدف إلى توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، ولسد الفجوة في السوق المحلية ما بين الإنتاج والاستيراد، ومن ثم توفير العملة الأجنبية لصالح الاقتصاد القومي للدولة، بالإضافة إلى توفير آلاف من فرص العمل المباشرة، ومئات الآلاف الأخرى غير مباشرة لكل فئات المواطنين؛ نظراً للأنشطة المتنوعة والفرص الاستثمارية العديدة التي يوفرها المشروع باشتراك كبرى الشركات الزراعية المتخصصة من القطاع الخاص.

وأشاد أبو زيد، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في قطاع الزراعة وتوجيهاته للحكومة في التوسع الزراعي من خلال عدة مشروعات؛ من بينها مشروع مستقبل مصر، وكذلك مشروع المليون ونصف مليون فدان، وغيرها من المشروعات التي ساعدت في إضافة نحو ٤ ملايين فدان للرقعة الزراعة، والتي تساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وزيادة حجم الصادرات وتوفير العملة الصعبة، وكذلك تساعد في التوسع في قطاع التصنيع الزراعي.​