شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مشروع مستقبل مصر لـ"أ ش أ": القمح المصرى من أفضل الأنواع فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدير مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى المقدم طيار بهاء الغنام، أن القمح المصرى من أفضل أنواع القمح فى العالم نظرا لصلابته، فضلا عن كونه يحتوى على نسبة عالية من البروتين ونسبة الرطوبة قليلة، وهذا ما يميزه ويجعله من أفضل أنواع القمح.