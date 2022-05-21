شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة الفنان سمير صبرى فى الإسكندرية تنفيذا لوصيته بدفنه بجوار والدته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الخليج 365 بثا مباشرا من مراسم جنازة الفنان الراحل سمير صبرى بالإسكندرية، وحضر المراسم الدكتور أشرف زكى، والفنانة فيفى عبده، والإعلامية بوسى شلبى، والفنانة سماح أنور، والفنانة نهال عنبر .

يذكر أن الفنان الكبير سمير صبرى ولد في مدينة اﻹسكندرية عام 1936، وتخرج فى كلية فيكتوريا، يعد فنانا شاملا فهو ممثل ومطرب ومذيع مصري، قدم برنامج (ما يطلبه المستمعون) باللغة اﻹنجليزية، كما قدم عدة برامج في التليفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة، منها (هذا المساء) و(كان زمان) و(النادي الدولي)، أما في السينما قدم عشرات الأفلام، كما قام بتأسيس شركة إنتاج سينمائي لكنه تفرغ في السنوات الأخيرة للعمل في المسلسلات التليفزيونية.