شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش حارب الإرهاب والتخلف والتردى.. الرئيس يتحدث من "مستقبل مصر" إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال افتتاحه مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة إنشاء أسواق كبيرة داخل نطاق القاهرة والجيزة، بهدف السيطرة على الأسعار حتى نهاية العام.

وقال الرئيس خلال كلمته: "والله العظيم تلاتة هذا فضل كبير من ربنا سبحانه وتعالى للى ميعرفش، ان ربنا يساعدنا نعمل ده ونتحرك فيه من سنتين عشان نعمله شوفوا توشكى اللى كان وقفها قبل كده مش عيب فى الاختيار ولا عيب فى التخطيط، لكن عدم القدرة على التنفيذ، وانا هنا يا محمد يا زكى بسجل ليكم وقدام المصريين كلكم ان الجيش فى مصر مش حارب الإرهاب مصر، الجيش فى مصر حارب التخلف والتردى وعدم القدرة للدولة مع المستثمرين ورجال الاعمال جنبا إلى جنب، بقوله ليكم يا ايهاب هنا ممكن تكون الهيئة الهندسية أشرفت على الاف المشاريع بالمليارات ولا التريليونات عشان ننجز ده مع دولة بتنمو 2 مليون على الأقل فى السنة من البشر يعنى زادوا 20 مليون فى عشر سنين، لو مقدرناش نسبق زيادة السكان هيفضل فيه فجوة وعدم الإحساس بان الدولة قادرة على العمل".



الرئيس السيسى يتحدث فى افتتاح مشروع مستقبل مصر



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