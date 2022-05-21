شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تطلق غدا الأحد برنامج الأسر القوية لوقاية الشباب من المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، عصر غد الأحد، فعاليات إطلاق برنامج "الأسر القوية"، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة – المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتنفيذ أنشطة وطنية وإقليمية لدعم ووقاية الشباب من العنف والجريمة والمخدرات باستخدام قوة الرياضة والفن والدعم النفسى الاجتماعى لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان . كما ستشهد الوزيرة توقيع بروتوكول تعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة – المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتنفيذ أنشطة توعوية لتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم للتصدى للجريمة والعنف والمخدرات". وسيشهد حضور اللقاء كل من، الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى والممثل الاقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال افريقيا، وسفير دولة ألمانيا والعديد من الخبراء الدوليين المهتمين بقضية مكافحة تعاطى المخدرات.