شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الثقافى الكورى بالقاهرة يطلق أسبوع الثقافة الكورية الأول خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم المركز الثقافي الكوري أسبوعه الثقافي الأول خلال العام الجاري من أجل توفير فرصة للجمهور المصري من أجل تجربة وتذوق الثقافة الكورية عن قرب، وفقا لبيان من المركز اليوم.

وتبدأ فعاليات الأسبوع الثقافي بافتتاح معرض الفنون الكورية التقليدية بدار الأوبرا غدا الأحد، ويضم المعرض عدداً من الأعمال الفنية التي تعكس ثراء وتنوع الفنون التقليدية لكوريا الجنوبية.

وبمشاركة 10 فنانين كوريين، سيوفر المعرض فرصة لرواده لمعايشة وتجربة الثقافة الكورية فضلاً عن المشاركة في الورش الفنية المتنوعة. وتبرز الأعمال الفنية جماليات فن "المينهوا" وهو الفن الكوري التقليدي الذي يستخدم في تزين المنزل الكوري التقليدي أو للاحتفال بأعياد الميلاد وحفلات الزفاف.

وسيكون للورق الكوري التقليدي "هانجي" حضور مميز في المعرض، من خلال اللوحات والأعمال الفنية المتميزة بألوانها الزاهية وتصاميمها الأنيقة. والهانجي من مكونات للثقافة الكورية التقليدية ويصنع بطريقة يدوية من لحاء شجرة التوت وهو نوع معمر من الورق، ويتميز بالمرونة والشفافية والنعومة ومقاومة الرطوبة.

كما يتضمن المعرض جناحاً لفن الحياكة والتغليف بالقماش (بوجاجي) . وينظر إلى البوجاجي على أنه فن تقليدي بمفهوم حديث. وسوف يتمكن المشاركون من تجربة الجمع بين الماضي والحاضر من خلال الأعمال والورش الفنية.

كما سيتسنى لرواد المعرض من مختلف الفئات العمرية تجربة ارتداء الزي الكوري التقليدي "هانبوك" والتقاط الصور التذكارية داخل أروقة المعرض.

وفي الثلاثاء المقبل 24 مايو سيكون محبو الكي بوب في مصر على موعد مع مهرجان الكي بوب السنوي والذي يستضيفه المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية. ويشارك في المهرجان 14 فريقاً من الشباب الذين يجيدون الغناء والرقص على طريقة فرق الكي بوب الكورية المشهورة.

وسيكون أمام الفرق الفائزة فرصة المشاركة في مهرجان الكي بوب العالمي في كوريا.

وتختتم فاعليات أسبوع الثقافة الكوري باحتفالية موسيقية كورية تقدمها فرقة Ensemble SUالكورية في الاثنين الموافق لـ 30 مايو الجاري على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية. ومن المقرر أن تقدم الفرقة الكورية مجموعة من المقطوعات الكورية التي تمزج بين الآلات الموسيقية التقليدية والغربية.

ومنذ تأسيسها في عام 2015، تقوم Ensemble SU بجولات منتظمة لتقديم هذا المزيج الموسيقى إلى محبي الموسيقى حول العالم.

ومن جانبه، أعرب أوه سونج هو مدير المركز الثقافي الكوري عن سعادته بتنظيم الأسبوع الثقافي الكوري وذلك بعد انقطاع طويل بسبب وباء كورونا، مشيراً إلى المركز يسعى جاهداً إلى استعادة كامل أنشطته الجماهرية. وقال إن فاعليات الأسبوع الثقافي تستهدف التعريف بمكونات الثقافة الكورية وتعزيز التفاهم والتبادل الثقافي بين مصر وكوريا الجنوبية.