شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تكثف جهودها لمتابعة حصاد القمح وتسهيل توريد المحصول بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالمرور على أعمال الحصاد والتوريد بمحافظة الشرقية يرافقه الدكتور محمد خليفة وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة والدكتور عبد الله سويلم مسئول الحمل القومية للنهوض بمحصول القمح .

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتكثيف مرور مديري مديريات الزراعة في المحافظات والتواجد الميداني مع المزارعين لمتابعة حصاد القمح وتسهيل إجراءات التوريد .

وتم بالمرور على مراكز المحافظة ومنها مركز ديرب نجم ناحية الجواشنة ومركز الابراهيميه ناحية السدس ومركز منيا القمح ناحية الصنافين البحرية ومركز الصالحية الجديده ؛ وذلك بحضور قيادات المديرية من ادارات المتابعة الميدانية والإرشاد الزراعى والتسويق والمكتب الفنى ولفيف من المزارعين ومديرى الإدارات الزراعية المختصة؛ للتوعية المستمرة للمزارعين بأهمية التوريد واعتبار القمح أمن قومى .

وتم المرور على بعض الجمعيات بهذه المراكز لإحكام ضبط العمل الإدارى، وأيضا لمتابعة عملية صرف مستلزمات الإنتاج الزراعى وخاصة الأسمدة والعمل على توفيرها بالجمعيات ومتابعة أعمال حماية الأراضى والتوعية بضرورة التصدى لأى تعديات فى المهد.