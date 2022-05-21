شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يعلن موافقة السعودية على اعتماد منظومة التكويد والتتبع للصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، يفيد بقيام هيئة الغذاء والدواء السعودية، باعتماد منظومة التكويد والتتبع للصادرات الزراعية الطازجة، تحت الإشراف الكامل للحجر الزراعي المصري، كبديل عن منظومة شركات المطابقة الخاصة، وذلك للأصناف الرئيسية من الصادرات الزراعية الطازجه الهامة وهي الموالح "البرتقال - الليمون - الجريب فروت" والفراولة والعنب الرمان والجوافة والبصل.

ووجه القصير الشكر إلى المهندس عبدالرحمن الفضلى وزير الزراعة السعودي و هشام بن سعد الجضعي رئيس هيئة الغذاء والدواء السعودي.

كما أشاد بالجهود التي يبذلها الحجر الزراعي المصري في تطبيق منظومة التكويد والتتبع الجديدة للصادرات الزراعية وإحكام الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية وكذلك جهود التمثيل التجارى المصري في التنسيق المستمر لهذا الملف الهام.

الجدير بالذكر أن الصادرات الزراعيه المصرية أصبحت تتمتع بسمعه عالمية متميزة حيث احتلت مصر المركز الأول عالميا في تصدير البرتقال والفراوله للعام الثالث علي التوالي وتجاوز حجم الصادرات الزراعية ال 5.6 مليون طن خلال العام الماضي كما تجاوزت الصادرات الزراعية الطازجة الثلاثة ملايين طن منذ بداية العام وحتى الآن.