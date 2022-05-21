"إعلام القاهرة" تدشن غدا حملة توعوية حول التأثيرات المناخية والتنمية المستدامة

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القاهرة - سامية سيد - تدشن كلية الإعلام بجامعة القاهرة تحت رعاية هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام وإشراف الدكتورة حنان جنيد وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إعلام القاهرة اليوم الأحد، حملة توعوية حول التأثيرات المناخية والتنمية المستدامة، تزامنا مع الاستعدادات للمؤتمر المناخ 27 cop والذى تستضيفه مصر فى نوفمبر 2022 وتنظمه وزارة البيئة بمدينة شرم الشيخ.

وعلى جانب آخر ، تستعد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، لإنطلاق المؤتمر العلمي الدولي للكية بجامعة القاهرة وعنوانها "تحديات الإعلام العربي في ضوء خطط التنمية المستدامة "برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة ورئاسة الدكتورة هويدا مصطفي عميدة الكلية وذلك يوم 29 مايو الجارى.

ويناقش المؤتمر علي مدى 17 جلسة القضايا الخاصة بموضوعه من بينها خمس حلقات نقاشية و 12جلسة تناقش البحوث التي تقدم بها باحثون من مصر والعالم العربي.