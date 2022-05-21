المرور X أسبوع: ضبط 309 ألف مخالفة ورفع 407 سيارة متهالكة من الشوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع، عن تحرير 309569 مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (70951 مخالفة تجاوز السرعة المقررة – 2023 موقف عشوائي)، وتم رفع 407 سيارة – و54 دراجة نارية، وفي مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية.

وضبط 14020 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس "الخوذة"، والمرور على 179 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (617) من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 10 سائقين منهم، وفحص 430 مركبة وتبين عدم وجود مركبات مخالفة لاشتراطات الصلاحية الفنية.

وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (4682) من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 237 سائق منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.